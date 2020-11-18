"Слуга народа" получила больше всего мандатов на выборах среди партий - ЦИК

В Центризбиркоме рассказали, какие партии завели больше всего депутатов в местные советы

В Центризбиркоме рассказали, какие партии завели больше всего депутатов в местные советы

Фото: flickr

Об этом сообщается на сайте ЦИК, передает RegioNews.

По данным Комиссии, по состоянию на 18 ноября она получила информацию о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, это почти 96,2% от общего количества советов, где проходили выборы депутатов 25 октября.

Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, пока больше всего мандатов получили:

"Слуга народа" - почти 17,59% (5809 депутатов);

"Батькивщина" - более 12,39% (4093 депутата)

"ОПЗЖ" - 11,75% (3881 депутат).

Остальные партии распределились следующим образом:

"За будущее" - более 11,42% мандатов от общего количества (3773 человек);

"Европейская солидарность" - почти 10,73% (3543 человек);

"Наш край" - почти 5,13% (1694 человек);

ВО "Свобода" - более 2,61% (863 человек);

"Украинская стратегия Гройсмана" - почти 1,72% (567 человек)

"Пропозиція" - более 1, 66% (549 человек)

"Радикальная партия Олега Ляшко" - почти 1,62% (535 человек).





В ЦИК рассказали, что 6586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч), а 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.

В целом своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.

В то же время в ЦИК отметили, что приведенные данные еще не являются окончательными, поскольку сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать.

Напомним, ЦИК заявила, что в четырех областях проведут повторные выборы.