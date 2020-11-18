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18 ноября 2020, 19:52 4

"Слуга народа" получила больше всего мандатов на выборах среди партий - ЦИК

18 ноября 2020, 19:52 4
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В Центризбиркоме рассказали, какие партии завели больше всего депутатов в местные советы
Фото: flickr
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Представители партии "Слуга народа" получили наибольшее количество мандатов депутатов местных советов среди кандидатов, которых выдвигали политические партии.

Об этом сообщается на сайте ЦИК, передает RegioNews.

По данным Комиссии, по состоянию на 18 ноября она получила информацию о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, это почти 96,2% от общего количества советов, где проходили выборы депутатов 25 октября.

Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, пока больше всего мандатов получили:

  • "Слуга народа" - почти 17,59% (5809 депутатов);
  • "Батькивщина" - более 12,39% (4093 депутата)
  • "ОПЗЖ" - 11,75% (3881 депутат).

Остальные партии распределились следующим образом:

  • "За будущее" - более 11,42% мандатов от общего количества (3773 человек);
  • "Европейская солидарность" - почти 10,73% (3543 человек);
  • "Наш край" - почти 5,13% (1694 человек);
  • ВО "Свобода" - более 2,61% (863 человек);
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - почти 1,72% (567 человек)
  • "Пропозиція" - более 1, 66% (549 человек)
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" - почти 1,62% (535 человек).



В ЦИК рассказали, что 6586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч), а 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.

В целом своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.

В то же время в ЦИК отметили, что приведенные данные еще не являются окончательными, поскольку сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать.

Напомним, ЦИК заявила, что в четырех областях проведут повторные выборы.

Слуга народа голосование ЦИК Местные выборы Кандидат результат
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