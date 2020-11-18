У Раді зареєстрували постанову про звільнення Гетманцева з посади голови фінкомітету

Самого тексту проєкту постанови ще не опублікували, однак відомо, що причиною ймовірного звільнення називають "незадовільну роботу на посаді"

Самого тексту проєкту постанови ще не опублікували, однак відомо, що причиною ймовірного звільнення називають "незадовільну роботу на посаді"

Фото: Слуга народу / Facebook

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови, яким передбачено відкликання з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Про це повідомляється на сайті Ради, пише RegioNews. Самого тексту проєкту постанови ще не опублікували, однак відомо, що причиною ймовірного звільнення називають "незадовільну роботу на посаді". У коментарі "НВ" Гетманцев заявив, що така постанова пов’язана з тим, що він виступив категорично проти законопроєкту про зменшення ставки ПДВ для аграріїв. За його словами, група "Довіра" представляє одного з крупних українських аграріїв. "На вчорашньому засіданні комітету ми розглядали законопроєкт № 3656 про зменшення ставки ПДВ для аграріїв. Він надає пільги по ПДВ в розмірі 14%, хоча ПДВ для всіх - 20%. Ми виступили категорично проти", - сказав Гетманцев. Нардеп зазначив, що "в них було більше голосів на комітеті, вони провели законопроєкт і винесли до зали". "У нас голосів не вистачило, я виступив категорично проти", - сказав він. Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з нардепів отримав найбільшу зарплату у вересні.

.