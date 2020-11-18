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18 листопада 2020, 17:08 1

У Львові пов'язали банду, яка грабувала офіси й банкомати по всій країні

18 листопада 2020, 17:08 1
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Всього зафіксовано щонайменше вісім епізодів крадіжок
Всього зафіксовано щонайменше вісім епізодів крадіжок
Фото: Нацполіція
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У Львові затримали угрупування, яке викрадало гроші з офісів і банкоматів. Всього зафіксовано щонайменше вісім епізодів крадіжок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Встановлено, що група з чотирьох мешканців Львівської області віком від 29 до 51 року займалася крадіжкою з офісів, магазинів і банкоматів. Працювала банда виключно вночі, використовуючи сучасні пристрої для глушіння і пошуку радіосигналів. Також при підготовці крадіжок вони використовували різні автомобілі, які після "операцій" продавали або відправляли на розборку для запчастин.

Поки правоохоронні органи встановили причетність банди до восьми крадіжок у Львівській, Тернопільській та Волинській областях на загальну суму 3,5 мільйона гривень. 18 листопада були затримані всі учасники угруповання, однак двоє з них намагалися втекти при затриманні.

Під час 20 обшуків вилучені спецтехніка та інші засоби для здійснення крадіжок, ювелірні вироби, іноземні автомобільні номери, автомобілі підозрюваних та інші докази діяльності.

Організатор і його троє співучасників були доставлені в Галицький райсуд Львова для обрання запобіжного заходу. Їх підозрюють за ч.3, ч.4, ч5 статті 185 Кримінального кодексу України (здійснення злочину в складі організованої групи).

Нагадаємо, у Вінниці затримали злочинців, які підривали і грабували банкомати.

Україна Львів крадіжка поліція Нацполіція
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