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18 ноября 2020, 18:27 34

СБУ прекратила поставки некачественных российских запчастей для железной дороги

18 ноября 2020, 18:27 34
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Их привозили через временно оккупированные территории ОРДЛО
Их привозили через временно оккупированные территории ОРДЛО
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм поставки на Львовскую железную дорогу некачественных запчастей российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Оперативники установили, что в 2019-2020 годах коммерсанты при содействии чиновников регионального филиала "Укрзализныци" наладили поставки не новых запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования.

Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По заключению экспертов, своими действиями фигуранты не только нанесли значительный ущерб АО "Укрзализныця", но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что в результате реализаций таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В рамках уголовного производства во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц "Укрзализныци" и в офисах коммерческих структур поставщиков. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, В одесском порту в бананах нашли очередную партию кокаина, правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с наркотиком.

Львов Киев СБУ Укрзализныця запчасти ОРДЛО Россия уголовное дело
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