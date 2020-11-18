СБУ прекратила поставки некачественных российских запчастей для железной дороги

Их привозили через временно оккупированные территории ОРДЛО

Их привозили через временно оккупированные территории ОРДЛО

Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Оперативники установили, что в 2019-2020 годах коммерсанты при содействии чиновников регионального филиала "Укрзализныци" наладили поставки не новых запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования.

Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По заключению экспертов, своими действиями фигуранты не только нанесли значительный ущерб АО "Укрзализныця", но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что в результате реализаций таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В рамках уголовного производства во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц "Укрзализныци" и в офисах коммерческих структур поставщиков. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, В одесском порту в бананах нашли очередную партию кокаина, правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с наркотиком.