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18 листопада 2020, 11:24 9

В одеському порту в бананах знайшли ще одну партію кокаїну

18 листопада 2020, 11:24 9
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Правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із наркотиком
Правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із наркотиком
Фото: СБУ
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В Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже 4 мільйони доларів за тіньовими розцінками.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту "Південний", і наркотик прихований серед вантажу з бананів.

Під час поглибленого митного огляду контейнера правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із кокаїном", - йдеться у повідомленні.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів.

Раніше повідомлялось, що в Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже $10 млн за тіньовими розцінками.

СБУ наркотики кораблі контрабанда правоохоронці
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