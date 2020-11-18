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18 листопада 2020, 13:00 1289

Стали відомі результати виборів-2020 у Київській області

18 листопада 2020, 13:00 1289
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До обласної ради обрано 84 депутати
До обласної ради обрано 84 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Київської обласної ради та у містах Біла Церква, Ірпінь і Славутич.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Київської обласної ради обрано 84 депутати від 5 партій. Найбільші фракції буде у "Європейської солідарності" (25 депутатів) та у "Слуги народу" (22 депутати).

У місті Біла Церква міським головою обрано представника партії "За майбутнє" Геннадія Дикого. До Білоцерківської міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "За майбутнє" (12) та "Біла Церква Разом" (9).

У місті Ірпінь мером обрано висуванця від партії "Нові Обличчя" Олександра Маркушина. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 6 партій, лідирують "Нові Обличчя" та "ЄС" - 14 і 7 депутатів відповідно.

У місті Славутич міським головою став представник президентської партії "Слуга народу" Юрій Фомічев, а до міськради пройшли 8 партій. Найбільші фракції будуть у ОПЗЖ (7 мандатів) та "Слуга народу" (4 мандати).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Чернігівській та Донецькій областях.

вибори мер облрада Ірпінь Київська область Біла Церква
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