Стали відомі результати виборів-2020 у Київській області

До обласної ради обрано 84 депутати

До обласної ради обрано 84 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Київської обласної ради та у містах Біла Церква, Ірпінь і Славутич.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Київської обласної ради обрано 84 депутати від 5 партій. Найбільші фракції буде у "Європейської солідарності" (25 депутатів) та у "Слуги народу" (22 депутати).

У місті Біла Церква міським головою обрано представника партії "За майбутнє" Геннадія Дикого. До Білоцерківської міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "За майбутнє" (12) та "Біла Церква Разом" (9).

У місті Ірпінь мером обрано висуванця від партії "Нові Обличчя" Олександра Маркушина. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 6 партій, лідирують "Нові Обличчя" та "ЄС" - 14 і 7 депутатів відповідно.

У місті Славутич міським головою став представник президентської партії "Слуга народу" Юрій Фомічев, а до міськради пройшли 8 партій. Найбільші фракції будуть у ОПЗЖ (7 мандатів) та "Слуга народу" (4 мандати).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Чернігівській та Донецькій областях.