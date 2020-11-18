Стали известны результаты выборов-2020 в Киевской области

В областной совет избраны 84 депутата

В областной совет избраны 84 депутата

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Киевский областной совет и в городах Белая Церковь, Ирпень и Славутич.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Киевский областной совет избрано 84 депутата от 5 партий. Крупнейшие фракции будет в "Европейской солидарности" (25 депутатов) и в "Слуги народа" (22 депутата).

В городе Белая Церковь городским головой избран представитель партии "За майбутне" Геннадия Дикого. В Белоцерковский горсовет вошли 6 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партий "За майбутне" (12) и "Белая Церковь Разом" (9).

В городе Ирпень избран мэром выдвиженец от партии "Нови Обличчя" Александр Маркушин. По количеству голосов в горсовете, куда прошли 6 партий, лидируют "Нови Обличчя" и "ЕС" - 14 и 7 депутатов соответственно.

В городе Славутич городским головой стал представитель президентской партии "Слуга народа" Юрий Фомичев, а в горсовет прошли 8 партий. Крупнейшие фракции будут в ОПЗЖ (7 мандатов) и "Слуга народа" (4 мандата).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Черниговской и Донецкой областях.