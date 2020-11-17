Мэр Сум Лысенко лидирует во втором туре выборов городского головы

Голосование во втором туре выборов Сумского городского головы состоялось 15 ноября

Голосование во втором туре выборов Сумского городского головы состоялось 15 ноября

Фото: Facebook

В Сумах, по предварительным подсчетам результатов второго тура голосования, лидирует действующий мэр Александр Лысенко.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Известно, что сейчас посчитаны голоса в Заречной и Ковпаковской районных территориальных избирательных комиссиях.

В Ковпаковском районе за Лысенко отдали свои голоса 61% избирателей, а за его конкурента Вадима Акперова - 39%.

По результатам голосования в Заречном районе, Лысенко поддержали 62% избирателей, а Акперова - 38%. Всего на этих двух ТИК Лысенко опережает Акперова почти на 10 тысяч голосов.

Протоколы из районных избирательных комиссий передадут в городскую до 18 ноября. После этого городская ТИК объявит окончательные результаты выборов мэра Сум.

Напомним, в семи городах Украины проходит второй тур выборов: где и кого выбирают.