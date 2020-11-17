Мэр Сум Лысенко лидирует во втором туре выборов городского головы
В Сумах, по предварительным подсчетам результатов второго тура голосования, лидирует действующий мэр Александр Лысенко.
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
Известно, что сейчас посчитаны голоса в Заречной и Ковпаковской районных территориальных избирательных комиссиях.
В Ковпаковском районе за Лысенко отдали свои голоса 61% избирателей, а за его конкурента Вадима Акперова - 39%.
По результатам голосования в Заречном районе, Лысенко поддержали 62% избирателей, а Акперова - 38%. Всего на этих двух ТИК Лысенко опережает Акперова почти на 10 тысяч голосов.
Протоколы из районных избирательных комиссий передадут в городскую до 18 ноября. После этого городская ТИК объявит окончательные результаты выборов мэра Сум.
Напомним, в семи городах Украины проходит второй тур выборов: где и кого выбирают.