17:15  17 ноября
Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Андрийовича
16:51  17 ноября
Умер народный артист Украины Роман Виктюк
17:58  17 ноября
Оккупанты на Донбассе обстреляли наших бойцов вблизи Новотроицкого, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2020, 21:38 1

Мэр Сум Лысенко лидирует во втором туре выборов городского головы

17 ноября 2020, 21:38 1
Читайте також українською мовою
Голосование во втором туре выборов Сумского городского головы состоялось 15 ноября
Голосование во втором туре выборов Сумского городского головы состоялось 15 ноября
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Сумах, по предварительным подсчетам результатов второго тура голосования, лидирует действующий мэр Александр Лысенко.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Известно, что сейчас посчитаны голоса в Заречной и Ковпаковской районных территориальных избирательных комиссиях.

В Ковпаковском районе за Лысенко отдали свои голоса 61% избирателей, а за его конкурента Вадима Акперова - 39%.

По результатам голосования в Заречном районе, Лысенко поддержали 62% избирателей, а Акперова - 38%. Всего на этих двух ТИК Лысенко опережает Акперова почти на 10 тысяч голосов.

Протоколы из районных избирательных комиссий передадут в городскую до 18 ноября. После этого городская ТИК объявит окончательные результаты выборов мэра Сум.

Напомним, в семи городах Украины проходит второй тур выборов: где и кого выбирают.

Сумы Местные выборы голосование Кандидат Александр Лысенко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Второй тур выборов мэра Кривого Рога состоится в декабре - ОПОРА
17 ноября 2020, 20:57
В Кривом Роге до сих пор не могут назначить дату второго тура выборов: названа причина
17 ноября 2020, 18:50
В Полтаве "слили" в сеть персональные данные 34 тысяч жителей
17 ноября 2020, 18:15
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Мелитополе: кто будет руководить городом вместо новоизбранного мэра Федорова
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Все публикации »
Виктор Балога
Игорь Попов
Виктор Таран
Все блоги »