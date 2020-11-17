У Кривому Розі досі не можуть призначити дату другого туру виборів: названо причину
Криворізька міська територіальна виборча комісія досі не може призначити дату повторного голосування на виборах міського голови.
Про це повідомили у Громадянській мережі ОПОРА, пише RegioNews.
Зазначається, що причиною цього є оскарження постанови ТВК про результати голосування довіреними особами кандидата і відсутність в комісії кворуму для проведення засідання.
В ОПОРІ нагадали, що 12 листопада були оголошені результати першого туру виборів після того, як довірені особи кандидата на посаду міського голови Дмитра Шевчика програли суди проти територіальної виборчої комісії, в тому числі апеляційні.
Планувалося, що дату повторного голосування оголосять у п’ятницю, 13 листопада. Натомість спочатку не було кворуму серед членів ТВК, а потім стало відомо, що довірені особи Шевчика подали скаргу до суду через незгоду з цифрами, оприлюдненими у протоколі від 12 листопада.
Згідно із цим протоколом, за Юрія Вілкула проголосували 80 тис. 655 виборців (46,27%), за Дмитра Шевчика – 45 тис. 213 виборців.
13 листопада комісія оприлюднила уточнений протокол. Кількість виборців, які віддали голоси за Вілкула, не змінилися, але відсоток у протоколі зазначений інший – 44, 96%.
Нагадаємо, сьогодні чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив про відмову участі у подальшому виборчому процесі через погіршення стану здоров’я.