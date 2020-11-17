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17 ноября 2020, 20:57 3

Второй тур выборов мэра Кривого Рога состоится в декабре - ОПОРА

17 ноября 2020, 20:57 3
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Мэр города Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов
Мэр города Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов
Фото: flickr
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В Кривом Роге городская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести второй тур выборов мэра на 6 декабря.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает RegioNews.

Перевыборы состоятся в воскресенье, 6 декабря. Перенос даты второго тура местных выборов в Кривом Роге поддержали 12 членов ТИК.

Также сообщается, что ТИК получила заявление Юрия Вилкула об его отказе участвовать во втором туре выборов.

Таким образом в бюллетенях, которые увидят жители города на участках 6 декабря, будет две фамилии - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил об отказе участия в дальнейшем избирательном процессе из-за ухудшения состояния здоровья.

В Кривом Роге до сих пор не могут назначить дату второго тура выборов: названа причина.

голосование Кривой Рог Местные выборы ОПОРА второй тур
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