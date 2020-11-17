Второй тур выборов мэра Кривого Рога состоится в декабре - ОПОРА
В Кривом Роге городская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести второй тур выборов мэра на 6 декабря.
Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает RegioNews.
Перевыборы состоятся в воскресенье, 6 декабря. Перенос даты второго тура местных выборов в Кривом Роге поддержали 12 членов ТИК.
Также сообщается, что ТИК получила заявление Юрия Вилкула об его отказе участвовать во втором туре выборов.
Таким образом в бюллетенях, которые увидят жители города на участках 6 декабря, будет две фамилии - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил об отказе участия в дальнейшем избирательном процессе из-за ухудшения состояния здоровья.