ЦВК зареєструвала Гунька народним депутатом, він приніс присягу нардепа
Гунько переміг на довиборах до Ради на 208 окрузі
Гунько переміг на довиборах до Ради на 208 окрузі
Центральна виборча комісія зареєструвала Анатолія Гунька, який балотувався по 208 окрузі в Чернігівській області від “Слуги народу”, народним депутатом.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, передає RegioNews.
Відомо, що сьогодні відбулося чергове засідання ЦВК, на якому Гунька зареєстрували нардепом.
Під час засідання Верховної Ради сьогодні, 17 листопада Анатолій Гунько приніс присягу народного депутата України.
Після складання присяги він написав заяву про входження до складу фракції "Слуга народу".
Нагадаємо, ЦВК визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 208 у Чернігівській області кандидата від "Слуги народу” Анатолія Гунька.
ЦВК зареєструвала Гунька народним депутатом, він приніс присягу нардепаВсі новини »
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