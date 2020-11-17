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17 листопада 2020, 15:51 7

ЦВК зареєструвала Гунька народним депутатом, він приніс присягу нардепа

17 листопада 2020, 15:51 7
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Центральна виборча комісія зареєструвала Анатолія Гунька, який балотувався по 208 окрузі в Чернігівській області від “Слуги народу”, народним депутатом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Відомо, що сьогодні відбулося чергове засідання ЦВК, на якому Гунька зареєстрували нардепом.

Під час засідання Верховної Ради сьогодні, 17 листопада Анатолій Гунько приніс присягу народного депутата України.

Після складання присяги він написав заяву про входження до складу фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, ЦВК визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 208 у Чернігівській області кандидата від "Слуги народу” Анатолія Гунька.

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