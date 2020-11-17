На Рівненщині з'явився новий начальник поліції
Сьогодні його представили колективу
Сьогодні його представили колективу
Начальником Головного управління Національної поліції у Рівненській області став Олексій Камишанський. Сьогодні його представили колективу.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України, пише RegioNews.
За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, попередній начальник Валерій Самчук змушений завершити службу за станом здоров'я. Після призначення Камишанський заявив, що ця посада є великою відповідальністю.
"Зі свого боку зроблю все, що від мене залежить: зберегти ті досягнення, які були досягнуті попереднім керівництвом, розвивати їх і впровадити щось нове для захисту жителів Рівненщини", - зазначив він.
Нагадаємо, Нацполіцію зобов'яжуть виявляти незареєстровані "євробляхи".
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