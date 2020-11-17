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17 ноября 2020, 14:52 68

Действующий мэр Краматорска проиграл выборы во втором туре

17 ноября 2020, 14:52 68
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Разрыв между кандидатами составил более 17%
Разрыв между кандидатами составил более 17%
Фото: из открытых источников
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В городе Краматорск Донецкой области во втором туре выборов мэра большинство голосов получил один из директоров "Энергомашспецстали" Александр Гончаренко.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

За действующего мэра города Андрея Панкова проголосовали 13 070 избирателей, что составляет 40,47% голосов. За его оппонента Александра Гончаренко отдали свой голос 18 686 избирателей, что составляет 57,85%.

Разрыв между количеством голосов, отданных жителями города за кандидатов, составил более 17%. Явка во втором туре составила 23,14%.

В голосовании приняли участие 32 296 избирателей, а общее количество избирателей в Краматорске составляет 122 881 человек.

Александр Гончаренко - 1974 года, самовыдвиженец, беспартийный, работает на должности директора по маркетингу и сбыту ОАО "Энергомашспецсталь".

Напомним: власти Краматорска отказались вводить карантин выходного дня в городе.

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Донецкая область Краматорск Местные выборы голосование второй тур
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