У ЦВК озвучили підсумкову явку на другому турі виборів мерів
Вона опинилася на 8% менше, ніж у першому турі
Вона опинилася на 8% менше, ніж у першому турі
Центральна виборча комісія озвучила підсумкову явку на виборах голів міст у другому турі голосування - вона склала 24%.
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні ЦВК.
Явка на голосування у другому турі склала на 8% менше, ніж була явка в цих містах на виборах 25 жовтня, відзначають в Центрвиборчкомі.
Так, по містах явка склала:
- Луцьк - 25,96%
- Краматорськ - 23,14%
- Українка - 31,46%
- Одеса - 25,14%
- Суми - 19,02%
- Херсон - 20,89%
- Кам'янець-Подільський - 34,29%
Результати голосування на виборах депутатів місцевих рад та міських голів повинні бути встановлені територіальним виборчкомом не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 включно.
Нагадаємо, 15 листопада пройшов другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Кам'янця-Подільського.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"