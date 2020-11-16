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16 листопада 2020, 08:42 29

У ЦВК озвучили підсумкову явку на другому турі виборів мерів

16 листопада 2020, 08:42 29
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Вона опинилася на 8% менше, ніж у першому турі
Вона опинилася на 8% менше, ніж у першому турі
Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія озвучила підсумкову явку на виборах голів міст у другому турі голосування - вона склала 24%.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні ЦВК.

Явка на голосування у другому турі склала на 8% менше, ніж була явка в цих містах на виборах 25 жовтня, відзначають в Центрвиборчкомі.

Так, по містах явка склала:

  • Луцьк - 25,96%
  • Краматорськ - 23,14%
  • Українка - 31,46%
  • Одеса - 25,14%
  • Суми - 19,02%
  • Херсон - 20,89%
  • Кам'янець-Подільський - 34,29%

Результати голосування на виборах депутатів місцевих рад та міських голів повинні бути встановлені територіальним виборчкомом не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 включно.

Нагадаємо, 15 листопада пройшов другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Кам'янця-Подільського.

вибори мер голосування ЦВК Кандидат
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