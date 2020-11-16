У ЦВК озвучили підсумкову явку на другому турі виборів мерів

Вона опинилася на 8% менше, ніж у першому турі

Вона опинилася на 8% менше, ніж у першому турі

Фото: з відкритих джерел

Центральна виборча комісія озвучила підсумкову явку на виборах голів міст у другому турі голосування - вона склала 24%.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні ЦВК.

Явка на голосування у другому турі склала на 8% менше, ніж була явка в цих містах на виборах 25 жовтня, відзначають в Центрвиборчкомі.

Так, по містах явка склала:

Луцьк - 25,96%

Краматорськ - 23,14%

Українка - 31,46%

Одеса - 25,14%

Суми - 19,02%

Херсон - 20,89%

Кам'янець-Подільський - 34,29%

Результати голосування на виборах депутатів місцевих рад та міських голів повинні бути встановлені територіальним виборчкомом не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 включно.

Нагадаємо, 15 листопада пройшов другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Кам'янця-Подільського.