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16 листопада 2020, 20:06 6

Вибори мера Одеси: Труханов переміг в усіх районах міста

16 листопада 2020, 20:06 6
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Він втретє став переможцем на виборах міського голови
Він втретє став переможцем на виборах міського голови
Фото: із відкритих джерел
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За результатами обробки 100% протоколів чинний мер Одеси Геннадій Труханов у другому турі виборів міського голови перемагає у всіх районах міста.

Про це повідомляє 048.ua за результатами засідання міського виборчкому Одеси, передає RegioNews.

За Труханова проголосували 93 921 чоловік, а за кандидата від "Опозиційної платформи "За життя" Миколу Скорика - 72 974.

Загальний розрив між кандидатами перевищив 20 тисяч голосів.

У Київському районі Одеси наступний результат:
Микола Скорик - 20 939;
Геннадій Труханов - 21 097;

У Малинівському районі, за підсумками підрахунків, чинний мер Геннадій Труханов набирає 22 тис. 485 голосів. А його опонент Микола Скорик - 16 тис. 658 голосів.

У Суворовському районі Микола Скорик набрав рівно 20 тисяч голосів виборців, а Геннадій Труханов - 28 тис. 583 голосів. Зіпсовано 2,86% бюлетенів.

У Приморському районі Геннадій Труханов набрав 21 тис. 756 голосів, а Микола Скорик 15 тис. 377 голосів.

Труханов вперше став мером Одеси на позачергових виборах у травні 2014 року, вінбув знову обраний на місцевих виборах в жовтні 2015 року.

Нагадаємо, Труханова переобрали мером Одеси - екзит-пол.

голосування Місцеві вибори Геннадій Труханов ТВК другий тур
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