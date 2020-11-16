Вибори мера Одеси: Труханов переміг в усіх районах міста
За результатами обробки 100% протоколів чинний мер Одеси Геннадій Труханов у другому турі виборів міського голови перемагає у всіх районах міста.
Про це повідомляє 048.ua за результатами засідання міського виборчкому Одеси, передає RegioNews.
За Труханова проголосували 93 921 чоловік, а за кандидата від "Опозиційної платформи "За життя" Миколу Скорика - 72 974.
Загальний розрив між кандидатами перевищив 20 тисяч голосів.
У Київському районі Одеси наступний результат:
Микола Скорик - 20 939;
Геннадій Труханов - 21 097;
У Малинівському районі, за підсумками підрахунків, чинний мер Геннадій Труханов набирає 22 тис. 485 голосів. А його опонент Микола Скорик - 16 тис. 658 голосів.
У Суворовському районі Микола Скорик набрав рівно 20 тисяч голосів виборців, а Геннадій Труханов - 28 тис. 583 голосів. Зіпсовано 2,86% бюлетенів.
У Приморському районі Геннадій Труханов набрав 21 тис. 756 голосів, а Микола Скорик 15 тис. 377 голосів.
Труханов вперше став мером Одеси на позачергових виборах у травні 2014 року, вінбув знову обраний на місцевих виборах в жовтні 2015 року.
Нагадаємо, Труханова переобрали мером Одеси - екзит-пол.