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15 листопада 2020, 20:28 213

Оголошені результати екзит-полу виборів мера Херсона

15 листопада 2020, 20:28 213
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Новим мером Херсона стане нардеп Ігор Колихаєв
Новим мером Херсона стане нардеп Ігор Колихаєв
Фото: Facebook
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За результатами екзит-полу Ігор Колихаєв з результатом 67,03% перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона.

Соціологічне дослідження проводилось на виходах з виборчих дільниць ГО "НТЖ", повідомляє RegioNews.

Опонент Колихаєва, Володимир Сальдо отримав 32,97% голосів.

Загальна кількість опитаних під час екзит-полу - 9782 особи.

За результатами екзит-пола Ігор Колихаєв з результатом 67,03% перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона....

Posted by Ігор Колихаєв - Публічна сторінка on Sunday, November 15, 2020

Нагадаємо, 15 листопада, відбувся другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянця-Подільського.

Херсон вибори мер другий тур екзит-пол
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