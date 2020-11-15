Оголошені результати екзит-полу виборів мера Херсона
Новим мером Херсона стане нардеп Ігор Колихаєв
Новим мером Херсона стане нардеп Ігор Колихаєв
За результатами екзит-полу Ігор Колихаєв з результатом 67,03% перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона.
Соціологічне дослідження проводилось на виходах з виборчих дільниць ГО "НТЖ", повідомляє RegioNews.
Опонент Колихаєва, Володимир Сальдо отримав 32,97% голосів.
Загальна кількість опитаних під час екзит-полу - 9782 особи.
За результатами екзит-пола Ігор Колихаєв з результатом 67,03% перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона....Posted by Ігор Колихаєв - Публічна сторінка on Sunday, November 15, 2020
Нагадаємо, 15 листопада, відбувся другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянця-Подільського.
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