Оголошені результати екзит-полу виборів мера Херсона

Днями Кабмін погодив призначення трьох нових голів облдержадміністрацій, серед яких опинилася і Одеська ОДА. Втім, президентський указ про політичну реінкарнацію Сергія Гриневецького чомусь завис

Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького

13 листопада 2020

Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"

Ймовірний міський голова столиці Волині Ігор Поліщук є антиподом усталеного англомовного фразеологізму «self-made», коли про людину говорять, що вона «зробила себе сама» - сама досягла вершин успіху. ...