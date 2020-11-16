В "Слуге народа" считают, что депутаты не смогут вовремя принять новый бюджет

Его рассмотрение Верховная Рада начнет в декабре

Его рассмотрение Верховная Рада начнет в декабре

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Верховная Рада не укладывается в установленные Бюджетным кодексом сроки при рассмотрении проекта государственного бюджета на 2021 год.

Об этом журналистам сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Данил Гетманцев, передает RegioNews.

Мы, разумеется, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже, очевидно, есть. К сожалению, и мы должны извиниться перед людьми, мы не будем придерживаться этого срока. Срок у нас, вы знаете, до 1 декабря мы должны в целом принять. К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году", - заявил Гетманцев.

Он пояснил, что в начале декабря Верховная Рада только получит от правительства проект бюджета, и уже тогда будет его рассматривать.

Напомним, "Слуги народа" боятся коронавируса и не будут проводить пока заседание фракции.