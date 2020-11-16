В ОПОРЕ рассказали о самых распространенных нарушениях во время второго тура местных выборов

В течение дня голосования было зафиксировано 96 нарушений

В течение дня голосования было зафиксировано 96 нарушений

Фото: flickr

Во время второго тура местных выборов, который состоялся 15 ноября в семи городах Украины, наблюдатели Общественной сети ОПОРА зафиксировали 96 нарушений.

Как передает RegioNews, об этом рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на пресс-конференции в "Укринформе".

"В течение дня голосования нашими наблюдателями зафиксировано 96 инцидентов. 22 - это те, которые касаются недостаточно качественного материально-технического обеспечения непосредственно УИК, помещений для голосования. 7 инцидентов связаны с препятствованием со стороны членов избирательных комиссий, работы наблюдателей, в том числе и сети ОПОРА", - сказала Айвазовская.

Она отметила, что также были зафиксированы случаи выдачи бюллетеней без паспортов или без надлежащей проверки идентификации личности, которая получает бюллетени.

Отдельные инциденты, по ее словам, "имели признаки фотографирование избирательного бюллетеня", который, с одной стороны объясняется желанием избирателей оставить себе на память результаты своего волеизъявления, но, с другой стороны, может свидетельствовать и о контролируемом голосовании.

"Таких случаев наблюдателями зафиксировано немного, но мы считаем, что об этом нужно говорить и активно реагировать, потому что фотографирование бюллетеней возможно и не несет большого общественного вреда, но может свидетельствовать о других более серьезных нарушениях", - отметила Айвазовская.

Кроме этого, по информации Айвазовской, наблюдатели также фиксировали нарушения процедур по ведению протокола утреннего заседания о подсчете голосов. Речь идет о том, что протокол утреннего заседания не велся совсем, либо когда протокол о подсчете был подписан понедельником, хотя завершен процесс подсчета еще вечером в воскресенье.

"Это связано с тем, что члены избирательных комиссий, которые подписывают протокол уже понедельником, получают компенсацию за свою работу за 2 дня, а не за один, если бы этот протокол был подписан 15 ноября", - пояснила она.

Напомним, 15 ноября прошел второй тур выборов мэра Луцка, Краматорска, Украинки, Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского.

Также в ЦИК озвучили итоговую явку на втором туре выборов мэров.