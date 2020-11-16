"Слуги народу" хочуть просити Зеленського ініціювати позачергове засідання Ради
Фракція "Слуга народу" може попросити президента України Володимира Зеленського ініціювати позачергове засідання Верховної Ради. На ньому парламентарії можуть розглянути законопроєкти по Конституційному суду України.
Про це в ході засідання погоджувальної ради ВР розповів заступник голови фракції Олександр Корнієнко, пише RegioNews.
"З приводу законопроектів по КСУ і так далі. Якщо ми завтра не встигаємо до якихось з них дійти, то формат робочої групи теж можливий... Можливо, при підготовці та активній роботі цієї робочої групи у нас є потенціал на позачергове засідання, ініційоване президентом", - сказав він.
Корнієнко зазначив, що нардепи мають намір звернутися з таким проханням до президента.
"Ми до нього звернемося... Наприклад, одне засідання тільки по цих законопроектах, тоді його можна швидко провести", - розповів парламентар.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада цього тижня засідатиме лише один день.
Також стало відомо, як Рада планує розв'язувати кризу з КСУ.