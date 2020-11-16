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16 листопада 2020, 12:58 5

"Слуги народу" хочуть просити Зеленського ініціювати позачергове засідання Ради

16 листопада 2020, 12:58 5
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На ньому парламентарії можуть розглянути законопроєкти по Конституційному суду України
На ньому парламентарії можуть розглянути законопроєкти по Конституційному суду України
Фото з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" може попросити президента України Володимира Зеленського ініціювати позачергове засідання Верховної Ради. На ньому парламентарії можуть розглянути законопроєкти по Конституційному суду України.

Про це в ході засідання погоджувальної ради ВР розповів заступник голови фракції Олександр Корнієнко, пише RegioNews.

"З приводу законопроектів по КСУ і так далі. Якщо ми завтра не встигаємо до якихось з них дійти, то формат робочої групи теж можливий... Можливо, при підготовці та активній роботі цієї робочої групи у нас є потенціал на позачергове засідання, ініційоване президентом", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що нардепи мають намір звернутися з таким проханням до президента.

"Ми до нього звернемося... Наприклад, одне засідання тільки по цих законопроектах, тоді його можна швидко провести", - розповів парламентар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада цього тижня засідатиме лише один день.

Також стало відомо, як Рада планує розв'язувати кризу з КСУ.

Україна Слуга народа Верховна Рада засідання парламент
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