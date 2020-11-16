"Слуги народа" хотят просить Зеленского инициировать внеочередное заседание Рады

На нем парламентарии могут рассмотреть законопроекты по Конституционному суду Украины

На нем парламентарии могут рассмотреть законопроекты по Конституционному суду Украины

Фото из открытых источников

Фракция "Слуга народа" может попросить президента Украины Владимира Зеленского инициировать внеочередное заседание Верховной Рады. На нем парламентарии могут рассмотреть законопроекты по Конституционному суду Украины.

Об этом в ходе заседания согласительного совета ВР сообщил заместитель председателя фракции Александр Корниенко, пишет RegioNews.

"По поводу законопроектов по КСУ и так далее. Если мы завтра не успеваем до каких-то из них дойти, то формат рабочей группы тоже возможен... Возможно, при подготовке и активной работе этой рабочей группы у нас есть потенциал на внеочередное заседание, инициированное президентом", - сказал он.

Корниенко отметил, что нардепы намерены обратиться с такой просьбой к президенту.

"Мы к нему обратимся... Например, одно заседание только по этим законопроектам, тогда его можно быстро провести", - рассказал парламентарий.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада на этой неделе будет заседать только один день.

Также стало известно, как Рада планирует развязывать кризис с КСУ.