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16 ноября 2020, 12:58 5

"Слуги народа" хотят просить Зеленского инициировать внеочередное заседание Рады

16 ноября 2020, 12:58 5
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На нем парламентарии могут рассмотреть законопроекты по Конституционному суду Украины
На нем парламентарии могут рассмотреть законопроекты по Конституционному суду Украины
Фото из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" может попросить президента Украины Владимира Зеленского инициировать внеочередное заседание Верховной Рады. На нем парламентарии могут рассмотреть законопроекты по Конституционному суду Украины.

Об этом в ходе заседания согласительного совета ВР сообщил заместитель председателя фракции Александр Корниенко, пишет RegioNews.

"По поводу законопроектов по КСУ и так далее. Если мы завтра не успеваем до каких-то из них дойти, то формат рабочей группы тоже возможен... Возможно, при подготовке и активной работе этой рабочей группы у нас есть потенциал на внеочередное заседание, инициированное президентом", - сказал он.

Корниенко отметил, что нардепы намерены обратиться с такой просьбой к президенту.

"Мы к нему обратимся... Например, одно заседание только по этим законопроектам, тогда его можно быстро провести", - рассказал парламентарий.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада на этой неделе будет заседать только один день.

Также стало известно, как Рада планирует развязывать кризис с КСУ.

Украина Слуга народа Верховная Рада заседание парламент
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