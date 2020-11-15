Явка у семи містах на виборах мера на 16.00 "дотягнула" до 18%
Це майже на 10% менше ніж на виборах 25 жовтня станом на цю ж годину
Це майже на 10% менше ніж на виборах 25 жовтня станом на цю ж годину
Зведений показник явки виборців на дільниці у семи містах, де проходить голосування на виборах мера, станом на 16 годину становить 18,6%.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на громадську мережу "ОПОРА".
За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 15 листопада інтегрована явка виборців у 7 містах о 16:00 склала 18,6%(похибка 1,1%).
Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%.
Нагадаємо, станом на 13 годину середня явка виборців на виборах міських голів за даними ЦВК становила майже 11 %.
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