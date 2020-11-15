У другому турі виборів явка станом на 10 ранку не перевищує 5% – "ЧЕСНО"

У Херсоні зранку зафіксували кілька повністю порожніх дільниць

У Херсоні зранку зафіксували кілька повністю порожніх дільниць

Фото з відкритих джерел

В Україні справдилися прогнози про вкрай низьку явку на виборчі дільниці під час карантину вихідного дня.

Про це пише RegioNews з посиланням на рух "ЧЕСНО".

Як розповіли активістам "ЧЕСНО" члени виборчих дільниць, усі дільниці відкрились вчасно, суттєвих порушень не було.

Однак під час карантину вихідного дня виборців на дільницях дуже мало.

Станом на 10:00 ранку у Луцьку проголосували 2,7% виборців (дільниця 071042), у Херсоні – 2,9% виборців (дільниця 650734), в Одесі – 3% виборців (дільниця 511300), у Кам’янець-Подільському – 3,7% виборців (дільниця 681353), в Українці – 4,5% виборців (дільниця на території місцевої лікарні).

У Херсоні у першу годину роботи на деяких дільницях виборців не було зовсім, на інших – лише п’ять-сім громадян. На виході з дільниць проводилися екзитполи, однак бажаючих відповісти на запитання також не було.

Нагадаємо, 15 листопада, розпочався другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянця-Подільського.

Також 15 листопада у територіальних громадах із кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.