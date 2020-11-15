15:12  15 листопада
На Львівщині та Дніпропетровщині зафіксували найбільше порушень карантину вихідного дня
14:23  15 листопада
У Тернополі розважальні заклади, перейменовані на трапезну монастиря і храм, працюють у вихідні
09:47  15 листопада
На Донбасі бойовики вранці обстріляли Мар`їнку
UA | RU
UA | RU
15 листопада 2020, 13:23 13

У другому турі виборів явка станом на 10 ранку не перевищує 5% – "ЧЕСНО"

15 листопада 2020, 13:23 13
Читайте также на русском языке
У Херсоні зранку зафіксували кілька повністю порожніх дільниць
У Херсоні зранку зафіксували кілька повністю порожніх дільниць
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні справдилися прогнози про вкрай низьку явку на виборчі дільниці під час карантину вихідного дня.

Про це пише RegioNews з посиланням на рух "ЧЕСНО".

Як розповіли активістам "ЧЕСНО" члени виборчих дільниць, усі дільниці відкрились вчасно, суттєвих порушень не було.

Однак під час карантину вихідного дня виборців на дільницях дуже мало.

Станом на 10:00 ранку у Луцьку проголосували 2,7% виборців (дільниця 071042), у Херсоні – 2,9% виборців (дільниця 650734), в Одесі – 3% виборців (дільниця 511300), у Кам’янець-Подільському – 3,7% виборців (дільниця 681353), в Українці – 4,5% виборців (дільниця на території місцевої лікарні).

У Херсоні у першу годину роботи на деяких дільницях виборців не було зовсім, на інших – лише п’ять-сім громадян. На виході з дільниць проводилися екзитполи, однак бажаючих відповісти на запитання також не було.

Нагадаємо, 15 листопада, розпочався другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянця-Подільського.

Також 15 листопада у територіальних громадах із кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

вибори виборці виборча дільниця другий тур явка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Полтаві зафіксували провокації проти кандидата у мери від "Слуги народу"
15 листопада 2020, 13:03
В Україні на виборчих дільницях чергують понад 5 тисяч поліцейських
15 листопада 2020, 12:02
У семи містах України відбувається другий тур виборів: де та кого обирають
15 листопада 2020, 10:22
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Таран
Денис Казанський
Всі блоги »