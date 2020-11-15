У ЦВК повідомили про явку на виборах міських голів станом на 13.00

ЦВК наголосила, що ці дані є неофіційними

ЦВК наголосила, що ці дані є неофіційними

Фото з відкритих джерел

Станом на 13 годину середня явка виборців на виборах міських голів становила майже 11 %.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Центральна виборча комісія, пише RegioNews.

Так, на виборах мера Луцька станом на 13.00 проголосували 10,59% виборців;

На виборах мера Краматорська - 13,00%;

На виборах мера Українки - 15,38%;

На виборах мера Одеси - 11,68%;

На виборах мера Сум - 6,92%;

На виборах мера Херсона - 9,32%;

На виборах мера Кам'янець-Подільського - 14,28% виборців.

При цьому у ЦВК зауважили, що вказані відомості не носять офіційний характер, оскільки надходять до ЦВК від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном, або електронною поштою.

На 13.00 середня явка на виборах міських голів становила майже 11% Луцьк - 10,59% Краматорськ - 13,00% Українка -... Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Sunday, November 15, 2020

Нагадаємо, станом на 10 годину ранку, за даними руху "ЧЕСНО", явка на дільницях не перевищувала 5%.