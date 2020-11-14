В зоні ООС нове загострення, бойовики п'ять разів порушили "тишу"

Ворог задіяв безпілотники, міномети та снайперів

Ворог задіяв безпілотники, міномети та снайперів

Фото: flickr

Минулої доби, 13 листопада в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано п’ять випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Кам’янки ворог застосував міномет калібру 82 мм. Неподалік Водяного противник здійснив постріли з автоматичного станкового гранатомета та ручного протитанкового гранатомета.

А в районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером.

Для збереження життя та здоров’я українських захисників, наші воїни дали адекватну відповідь, після чого ворожий вогонь було припинено”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що в районі Шумів російські окупанти застосували БПЛА, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було успішно подавлено.

Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли сили ЗСУ: наші бійці дали їм гідну відповідь.