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13 листопада 2020, 15:12 38

"Укрзалізниця" завантажить роботою малодіяльні станції, - Скічко

13 листопада 2020, 15:12 38
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Про це нардеп заявив на засіданні підкомітету Транспортного комітету ВРУ
Про це нардеп заявив на засіданні підкомітету Транспортного комітету ВРУ
Фото з відкритих джерел
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Керівництво УЗ пообіцяв народним депутатам вирішити проблему малодіяльних станцій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ЦТС.

У Верховній Раді України анонсували вирішення питання по малодеятельным залізничним станціям. Про це за підсумками вчорашнього засідання підкомітету з питань залізничного транспорту транспортного комітету ВРУ, на якому були присутні керівництво "Укрзалізниці", заявив глава підкомітету Олександр Скічко.

Однозначна перемога - малодеятельные станції відійшли в минуле як явище і поняття, УЗ береться завантажити їх роботою, поліпшивши логістику та планування перевезень, - повідомив народний депутат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося потрібен Закон, який буде визначати обов'язки і показники ефективності Наглядової ради Укрзалізниці.

Укрзализныця нардеп комітет парламент транспорт
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