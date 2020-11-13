"Укрзалізниця" завантажить роботою малодіяльні станції, - Скічко
Керівництво УЗ пообіцяв народним депутатам вирішити проблему малодіяльних станцій.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ЦТС.
У Верховній Раді України анонсували вирішення питання по малодеятельным залізничним станціям. Про це за підсумками вчорашнього засідання підкомітету з питань залізничного транспорту транспортного комітету ВРУ, на якому були присутні керівництво "Укрзалізниці", заявив глава підкомітету Олександр Скічко.
Однозначна перемога - малодеятельные станції відійшли в минуле як явище і поняття, УЗ береться завантажити їх роботою, поліпшивши логістику та планування перевезень, - повідомив народний депутат.
Нагадаємо, раніше повідомлялося потрібен Закон, який буде визначати обов'язки і показники ефективності Наглядової ради Укрзалізниці.