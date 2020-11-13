"Укрзалізниця" завантажить роботою малодіяльні станції, - Скічко

Про це нардеп заявив на засіданні підкомітету Транспортного комітету ВРУ

Про це нардеп заявив на засіданні підкомітету Транспортного комітету ВРУ

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ЦТС.

У Верховній Раді України анонсували вирішення питання по малодеятельным залізничним станціям. Про це за підсумками вчорашнього засідання підкомітету з питань залізничного транспорту транспортного комітету ВРУ, на якому були присутні керівництво "Укрзалізниці", заявив глава підкомітету Олександр Скічко.

Однозначна перемога - малодеятельные станції відійшли в минуле як явище і поняття, УЗ береться завантажити їх роботою, поліпшивши логістику та планування перевезень, - повідомив народний депутат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося потрібен Закон, який буде визначати обов'язки і показники ефективності Наглядової ради Укрзалізниці.