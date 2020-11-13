Стало известно, в каких городах в это воскресенье будут повторно выбирать мэров

Результаты голосования в этот день должны быть установлены до 20 ноября

Результаты голосования в этот день должны быть установлены до 20 ноября

Фото: из открытых источников

В это воскресенье, 15 ноября состоится второй тур голосования за городских голов в 7 регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Повторное голосование состоится в таких городах:

Суммы

Александр Лысенко (действующий мэр, ВО "Батькивщина") - 44,2%

Вадим Акперов ( "Европейская Солидарность") - 14,71%

Краматорск

Александр Гончаренко (самовыдвиженец) - 48,61%

Андрей Панков (самовыдвиженец) - 37,75%

Херсон

Игорь Колихаев ("Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить!") - 30,75%

Владимир Сальдо ("Блок Владимира Сальдо") -17,09%

Одесса

Геннадий Труханов (действующий мэр, "Доверяй делам") - 38,35%

Николай Скорик (ОПЗЖ) - 19,47%

Луцк

Игорь Полищук ("За будущее") -32,47%

Богдан Шиба (самовыдвижение) - 13,14%

Украинка

Оксана Кирилюк ("Слуга народа")

Александр Туренко (Европейская Солидарность ")

Каменец-Подольский

Владимир Мельниченко (бывший нардеп, самовыдвиженец)

Михаил Поситко ("Свобода")

Также 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование выборов депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - до 12 поселковых советов, 37 депутатов - до 33 сельских советов.

Как рассказали в ЦИК, результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.

Напомним, повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату.