Стало известно, в каких городах в это воскресенье будут повторно выбирать мэров
В это воскресенье, 15 ноября состоится второй тур голосования за городских голов в 7 регионах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Повторное голосование состоится в таких городах:
Суммы
Александр Лысенко (действующий мэр, ВО "Батькивщина") - 44,2%
Вадим Акперов ( "Европейская Солидарность") - 14,71%
Краматорск
Александр Гончаренко (самовыдвиженец) - 48,61%
Андрей Панков (самовыдвиженец) - 37,75%
Херсон
Игорь Колихаев ("Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить!") - 30,75%
Владимир Сальдо ("Блок Владимира Сальдо") -17,09%
Одесса
Геннадий Труханов (действующий мэр, "Доверяй делам") - 38,35%
Николай Скорик (ОПЗЖ) - 19,47%
Луцк
Игорь Полищук ("За будущее") -32,47%
Богдан Шиба (самовыдвижение) - 13,14%
Украинка
Оксана Кирилюк ("Слуга народа")
Александр Туренко (Европейская Солидарность ")
Каменец-Подольский
Владимир Мельниченко (бывший нардеп, самовыдвиженец)
Михаил Поситко ("Свобода")
Также 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование выборов депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - до 12 поселковых советов, 37 депутатов - до 33 сельских советов.
Как рассказали в ЦИК, результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.
Напомним, повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату.