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13 ноября 2020, 14:25 149

Стало известно, в каких городах в это воскресенье будут повторно выбирать мэров

13 ноября 2020, 14:25 149
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Результаты голосования в этот день должны быть установлены до 20 ноября
Результаты голосования в этот день должны быть установлены до 20 ноября
Фото: из открытых источников
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В это воскресенье, 15 ноября состоится второй тур голосования за городских голов в 7 регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Повторное голосование состоится в таких городах:

Суммы

Александр Лысенко (действующий мэр, ВО "Батькивщина") - 44,2%
Вадим Акперов ( "Европейская Солидарность") - 14,71%

Краматорск

Александр Гончаренко (самовыдвиженец) - 48,61%
Андрей Панков (самовыдвиженец) - 37,75%

Херсон

Игорь Колихаев ("Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить!") - 30,75%
Владимир Сальдо ("Блок Владимира Сальдо") -17,09%

Одесса

Геннадий Труханов (действующий мэр, "Доверяй делам") - 38,35%
Николай Скорик (ОПЗЖ) - 19,47%

Луцк

Игорь Полищук ("За будущее") -32,47%
Богдан Шиба (самовыдвижение) - 13,14%

Украинка

Оксана Кирилюк ("Слуга народа")
Александр Туренко (Европейская Солидарность ")

Каменец-Подольский

Владимир Мельниченко (бывший нардеп, самовыдвиженец)
Михаил Поситко ("Свобода")

Также 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование выборов депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - до 12 поселковых советов, 37 депутатов - до 33 сельских советов.

Как рассказали в ЦИК, результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.

Напомним, повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату.

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