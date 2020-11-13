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Повторні вибори мера Борисполя перенесли: ЦВК назвала нову дату
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13 листопада 2020, 12:21 16

Повторні вибори мера Борисполя перенесли: ЦВК назвала нову дату

13 листопада 2020, 12:21 16
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Вибори відбудуться вже у 2021 році
Вибори відбудуться вже у 2021 році
Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія оголосила нову дату повторних виборів мера Борисполя - вони призначені на 31 січня 2021 року.

Як передає RegioNews, відповідна інформація розміщена на сайті ЦВК.

Київська область. Бориспільська міська громада. Призначені повторні вибори на 31.01.2021", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що повторні вибори мера Борисполя повинні пройти 27 грудня.

Нагадаємо, у Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери Анатолія Федорчука.

вибори мер голосування Бориспіль ЦВК Кандидат
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