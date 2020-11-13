Повторні вибори мера Борисполя перенесли: ЦВК назвала нову дату

Вибори відбудуться вже у 2021 році

Вибори відбудуться вже у 2021 році

Фото: з відкритих джерел

Центральна виборча комісія оголосила нову дату повторних виборів мера Борисполя - вони призначені на 31 січня 2021 року.

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