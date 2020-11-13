Повторні вибори мера Борисполя перенесли: ЦВК назвала нову дату
Вибори відбудуться вже у 2021 році
Вибори відбудуться вже у 2021 році
Центральна виборча комісія оголосила нову дату повторних виборів мера Борисполя - вони призначені на 31 січня 2021 року.
Як передає RegioNews, відповідна інформація розміщена на сайті ЦВК.
Київська область. Бориспільська міська громада. Призначені повторні вибори на 31.01.2021", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що повторні вибори мера Борисполя повинні пройти 27 грудня.
Нагадаємо, у Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери Анатолія Федорчука.
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