Боевики незаконно удерживают 251 человека на Донбассе, - СБУ
Таковы данные Объединенного центра по координации и поиску лиц по состоянию на сегодня
Таковы данные Объединенного центра по координации и поиску лиц по состоянию на сегодня
251 человек считается незаконно лишенным свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.
В отдельных районах Донецкой и Луганской областей 251 человек считается незаконно лишеннымй свободы, сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос.
По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения безвести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на сегодня незаконно лишенными свободы значится 251 человек", – рассказали в СБУ.
Последний обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что под действие закона об амнистии на Донбассе попадут не все.
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