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13 ноября 2020, 13:49 68

Боевики незаконно удерживают 251 человека на Донбассе, - СБУ

13 ноября 2020, 13:49 68
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Таковы данные Объединенного центра по координации и поиску лиц по состоянию на сегодня
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251 человек считается незаконно лишенным свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей 251 человек считается незаконно лишеннымй свободы, сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос.

По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения безвести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на сегодня незаконно лишенными свободы значится 251 человек", – рассказали в СБУ.

Последний обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что под действие закона об амнистии на Донбассе попадут не все.

ОРДЛО пленные Донбасс СБУ лишение свободы
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