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12 листопада 2020, 09:22 1

Повернути додому до Різдва: Україна в ТКГ закликає якнайшвидше провести обмін полоненими

12 листопада 2020, 09:22 1
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Це б стало ознакою бажання продовжувати переговори з інших питань
Фото: з відкритих джерел
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ГГолова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук закликав до кінця цього року повернути всіх взаємно утримуваних осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомляється на Facebook-сторінці української делегації в ТКГ.

Голова української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їхнього прагнення домовитися і щодо інших позицій", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що українська делегація також вважає дуже важливим провести до кінця поточного року зустріч на вищому рівні в нормандському форматі.

Нагадаємо, 10 листопада гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з вини російської сторони не змогла домогтися обговорення питання обміну полонених та пошуку безвісти зниклих людей.

ТКГ Леонід Кравчук полонені обмін полонених війна перемовини
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