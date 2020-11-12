Повернути додому до Різдва: Україна в ТКГ закликає якнайшвидше провести обмін полоненими
ГГолова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук закликав до кінця цього року повернути всіх взаємно утримуваних осіб.
Як передає RegioNews, про це повідомляється на Facebook-сторінці української делегації в ТКГ.
Голова української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їхнього прагнення домовитися і щодо інших позицій", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що українська делегація також вважає дуже важливим провести до кінця поточного року зустріч на вищому рівні в нормандському форматі.
Нагадаємо, 10 листопада гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з вини російської сторони не змогла домогтися обговорення питання обміну полонених та пошуку безвісти зниклих людей.