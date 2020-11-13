Бойовики на Донбасі п’ять разів порушили "тишу": стріляли з гранатометів

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було

Фото: з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 12 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населених пунктів Новолуганське та Авдіївка противник вів вогонь з гранатометів різних систем.

У районі Водяного ворог двічі впродовж доби відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет.

Вогневі провокації противника не становили загрози для українськіх воїнів, тому зброю у відповідь вони не застосовували.

Від початку поточної доби, 13 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили 1 раз в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” неподалік населеного пункту Кам’янка. На цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 міліметри.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, добою раніше у зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано.