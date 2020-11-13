10:01  13 листопада
Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 11700 тисяч нових випадків зараження
12:21  13 листопада
Повторні вибори мера Борисполя перенесли: ЦВК назвала нову дату
08:11  13 листопада
Бойовики на Донбасі п’ять разів порушили "тишу": стріляли з гранатометів
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2020, 08:11 36

Бойовики на Донбасі п’ять разів порушили "тишу": стріляли з гранатометів

13 листопада 2020, 08:11 36
Читайте также на русском языке
Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було
Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби, 12 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населених пунктів Новолуганське та Авдіївка противник вів вогонь з гранатометів різних систем.

У районі Водяного ворог двічі впродовж доби відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет.

Вогневі провокації противника не становили загрози для українськіх воїнів, тому зброю у відповідь вони не застосовували.

Від початку поточної доби, 13 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили 1 раз в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” неподалік населеного пункту Кам’янка. На цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 міліметри.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, добою раніше у зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано.

бойовики обстріл війна Донбас ОРДЛО
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Всі публікації »
Віктор Таран
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Всі блоги »