Розвідник "ЛНР” намагався "залягти” у Дніпрі, його затримала СБУ

Він очолював підрозділ бойовиків, який воював проти України

Він очолював підрозділ бойовиків, який воював проти України

Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали бойовика терористичної організації “ЛНР”, який переховувався у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що колишній десантник із Луганська приєднався до проросійських бойовиків та брав участь у бойових діях у складі розвідувальної роти незаконних формувань проти українських військ.

Пізніше він очолив підрозділ у так званому "Третьому Станично-Луганському батальйоні десантно-штурмової бригади”.

Потім він залишив "службу” у бойовиків та вирішив "залягти” у Дніпрі, де працевлаштувався”, - розповіли в СБУ.

Тепер колишньому бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за участь у не передбачених законом збройних формуваннях.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

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