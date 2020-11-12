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12 листопада 2020, 16:44 232

Розвідник "ЛНР” намагався "залягти” у Дніпрі, його затримала СБУ

12 листопада 2020, 16:44 232
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Він очолював підрозділ бойовиків, який воював проти України
Він очолював підрозділ бойовиків, який воював проти України
Фото: СБУ
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Контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали бойовика терористичної організації “ЛНР”, який переховувався у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що колишній десантник із Луганська приєднався до проросійських бойовиків та брав участь у бойових діях у складі розвідувальної роти незаконних формувань проти українських військ.

Пізніше він очолив підрозділ у так званому "Третьому Станично-Луганському батальйоні десантно-штурмової бригади”.

Потім він залишив "службу” у бойовиків та вирішив "залягти” у Дніпрі, де працевлаштувався”, - розповіли в СБУ.

Тепер колишньому бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за участь у не передбачених законом збройних формуваннях.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нагадаємо, СБУ викрила митників на системному вимаганні хабарів в аеропорту "Бориспіль"

ЛНР СБУ бойовики затримання Дніпро державна зрада
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