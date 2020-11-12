На Полтавщині у 2020 році збудують і відремонтують вдвічі більше доріг, ніж минулого, – Синєгубов

За рік в Полтавській області ситуація з якістю доріг докорінно змінюється

За рік в Полтавській області ситуація з якістю доріг докорінно змінюється

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Нині у Полтавській області вже збудовано та покладено асфальтного покриття на 235 км доріг державного та місцевого значення.

Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на пресконференції з нагоди перебування 1 року на посаді, передає RegioNews.

Синєгубов розповів, що минулого року було відремонтовано лише 117 км доріг, а у 2018 році – 122 км.

Цьогоріч державні інвестиції в дорожню інфраструктуру Полтавщини склали 15 мільярдів гривень. Це рекордні цифри”, – зазначив Олег Синєгубов.

Він уточнив, що Служба автомобільних доріг у Полтавській області вже збудувала та відремонтувала 132,7 км доріг. Одночасно Агентство місцевих доріг Полтавської області уже майже на 100% відремонтувало ті дороги, які були заплановані цього року – 92 км.

Зокрема, в 2020 році завершено одні з наймасштабніших національних проєктів – ремонт траси М-03 Київ-Харків-Довжанський у межах Полтави та будівництво першої черги об'їзної дороги навколо обласного центру. Також розпочато капітальний ремонт дороги Чорнухи-Лубни, яка поєднує щонайменше 11 населених пунктів. Цей автошлях повністю відремонтують наступного року. Окрім цього, активно будується "бетонка", перший український хайвей Н-31 Дніпро-Решетилівка, а також дорога державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на всій території Полтавщини”, - розповів очільник області.

Наступного року, додав Олег Синєгубов, у планах не лише зберігати тенденцію, а й нарощувати темпи будівництва та ремонту, особливо місцевих доріг.

Нагадаємо, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов назвав головні досягнення за рік на посаді.