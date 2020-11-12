На Полтавщине в 2020 году построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом, - Синегубов

За год в Полтавской области ситуация с качеством дорог в корне меняется

За год в Полтавской области ситуация с качеством дорог в корне меняется

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Сейчас в Полтавской области уже построено и положено асфальтового покрытия на 235 км дорог государственного и местного значения.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов на пресс-конференции по случаю пребывания 1 года в должности, передает RegioNews.

Синегубов рассказал, что в прошлом году было отремонтировано лишь 117 км дорог, а в 2018 году - 122 км.

В этом году государственные инвестиции в дорожную инфраструктуру Полтавщины составили 15 миллиардов гривен. Это рекордные цифры", - отметил Олег Синегубов.

Он уточнил, что Служба автомобильных дорог в Полтавской области уже построила и отремонтировала 132,7 км дорог. Одновременно Агентство местных дорог Полтавской области уже почти на 100% отремонтировало те дороги, которые были запланированы в этом году - 92 км.

В частности, в 2020 году завершены одни из самых масштабных национальных проектов - ремонт трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский в пределах Полтавы и строительство первой очереди объездной дороги вокруг областного центра. Также начат капитальный ремонт дороги Чернухи-Лубны, которая соединяет не менее 11 населенных пунктов. Эту автодорогу полностью отремонтируют в следующем году. Кроме этого, активно строится "бетонка", первый украинский хайвей Н-31 Днепр-Решетиловка, а также дорога государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский на всей территории Полтавщины", - рассказал глава области.

В следующем году, добавил Олег Синегубов, в планах не только сохранять тенденцию, но и наращивать темпы строительства и ремонта, особенно местных дорог.

Напомним, глава Полтавской ОГА Олег Синегубов назвал главные достижения за год на должности.