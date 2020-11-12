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12 листопада 2020, 17:55 106

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов назвав головні досягнення за рік на посаді

12 листопада 2020, 17:55 106
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Одним із пріоритетних напрямків він назвав очищення влади від корупції
Одним із пріоритетних напрямків він назвав очищення влади від корупції
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12 листопада голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов провів розширену пресконференцію за результатами року роботи на посаді.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, передає RegioNews.

Серед пріоритетних напрямків, які вдалося здійснити за рік, він назвав відновлення та активізацію робіт на низці довгобудів та успішне завершення їхнього будівництва.

На Полтавщині було чимало довгобудів, які не могли завершити протягом десятків років. Ми розпочали і успішно реалізуємо президентську програму "Велике будівництво”. Завдяки їй, наприклад, добудували новий корпус Полтавського обласного кардіоцентру. Це 6-поверхова надсучасний медичний центр, аналогів якому в Україні нема. Останні місяці ми буквально жили на цьому об’єкті, знаємо його кожний закуток, кожне обладнання. Сьогодні депутати Полтавської обласної ради передали на баланс медичного закладу, щоб він скоро запрацював на повну”, – розповів Олег Синєгубов.

Також за словами голови ОДА, на Полтавщині цього року відремонтували приймально-діагностичне відділення обласної клінічної лікарні Скліфосовського.

Там змінений радянський підхід на європейський: є мала операційна, палати інтенсивної терапії, зручний хол для очікування, УЗД, КТ і МРТ. Крім того, планується відреконструювати ще 7 таких приймальних відділень у Лубнах, Кременчуці, Гадячі, Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях та Хоролі”, - йдеться в повідомленні.

Синєгубов додав, що рік тому на місці вже зведеного сучасного полтавського ЦНАПу була залізна огорожа, росла трава й декілька опор. Він зазначив, що зараз там гарна будівля, яка стала своєрідним місцем "паломництва” для полтавців, які йдуть, дивляться й фотографуються.

Наш Центр надання адміністративних послуг біля адміністрації став атр-об’єктом. Він привертає увагу полтавців. Ще наприкінці 2019 року там взагалі не велося будівництво. Був паркан і стояло кілька опор. І об’єкт зробили з нуля за 9 місяців. Нині чекаємо акту введення в експлуатацію”, – розповів очільник області.

Він підкреслив, що повним ходом триває будівництво підземного паркінгу для карет швидкої допомоги обласної служби 103. Роботи виконані на 75%. Планується завершення робіт до кінця цього року.

Нагадаємо, 1 вересня у Полтаві президент України Володимир Зеленський та голова ОДА Олег Синєгубов відкрили Полтавський обласний клінічний кардіоцентр, який був збудований в рамках програми "Велике будівництво”.

Полтавська область Олег Синєгубов ОДА брифінг звіт
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