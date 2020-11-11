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11 листопада 2020, 17:18 4

Стали відомі результати виборів міських голів Запорізької області

11 листопада 2020, 17:18 4
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Більшість кандидатів перемогли у першому турі виборів
Більшість кандидатів перемогли у першому турі виборів
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія оприлюднила інформацію про результати виборів мерів в усіх містах Запорізької області.

Відповідні дані розміщені на сайті Центрвиборчкому, передає RegioNews.

За інформацією ЦВК, міських голів обрали у 13 містах Запорізької області, лише у Бердянську відбудеться повторне голосування.

Так, чинні міські голови залишаться на посадах у Запоріжжі, Кам'янка-Дніпровську, Вільнянську, Токмаку, Гуляйполі і Пологах.

У чотирьох містах мерами стали представники партії ОПЗЖ. "Слуга народу” буде мати трьох мерів.

Партії "За Майбутнє", "Порядок", "Команда Сергія Мінька" та "Партія Володимира Буряка "Єднання" матимуть по одному міському голові.

Троє переможців виборів міського голови в області балотувалися як самовисуванці.

Нагадаємо, Буряк знову переміг на виборах мера Запоріжжя.

Запоріжжя Місцеві вибори ЦВК результат голосування
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