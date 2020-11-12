Объявлена дата второго тура выборов городского головы в Черновцах

Во второй тур прошли кандидаты Роман Кличук и Виталий Михайлишин

Во второй тур прошли кандидаты Роман Кличук и Виталий Михайлишин

Фото molbuk.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.



Протокол Черновицкой городской ТИК о результатах выборов Черновицкого городского головы и постановление о назначении второго тура этой ночью на заседании комиссии зачитал председатель Черновицкой городской ТИК Сергей Ключук.



По его информации, больше всего голосов в первом туре выборов мэра Черновцов набрали кандидаты Роман Кличук от партии "Единая Альтернатива" (15317 голосов, 27,23%) и Виталий Михайлишин от "Команды Михайлишина" (11988 голосов, 21,31%).



Второй тур выборов городского головы Черновцов назначили на 29 ноября.



Вместе с тем, представитель Центральной избирательной комиссии Александр Крышко пояснил, почему для проведения второго тура выборов выбрали именно дату 29 ноября: до воскресенья, 15 ноября мало времени, а до следующего воскресенья, 22 ноября – типографии могут не успеть напечатать бюллетени.

Напомним, вчера сообщалось, что ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги и результаты местных выборов.