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12 ноября 2020, 10:37 3

Объявлена дата второго тура выборов городского головы в Черновцах

12 ноября 2020, 10:37 3
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Во второй тур прошли кандидаты Роман Кличук и Виталий Михайлишин
Во второй тур прошли кандидаты Роман Кличук и Виталий Михайлишин
Фото molbuk.ua
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Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура выборов городского головы Черновцов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Протокол Черновицкой городской ТИК о результатах выборов Черновицкого городского головы и постановление о назначении второго тура этой ночью на заседании комиссии зачитал председатель Черновицкой городской ТИК Сергей Ключук.

По его информации, больше всего голосов в первом туре выборов мэра Черновцов набрали кандидаты Роман Кличук от партии "Единая Альтернатива" (15317 голосов, 27,23%) и Виталий Михайлишин от "Команды Михайлишина" (11988 голосов, 21,31%).

Второй тур выборов городского головы Черновцов назначили на 29 ноября.

Вместе с тем, представитель Центральной избирательной комиссии Александр Крышко пояснил, почему для проведения второго тура выборов выбрали именно дату 29 ноября: до воскресенья, 15 ноября мало времени, а до следующего воскресенья, 22 ноября – типографии могут не успеть напечатать бюллетени.

Напомним, вчера сообщалось, что ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги и результаты местных выборов.

ЦИК ТИК Черновцы мэр выборы
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