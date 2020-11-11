У Раді сказали, коли почнеться підготовка законопроєкту про опозицію

Вже створено підгрупу, яка займатиметься безпосередньо підготовкою тексту законопроєкту

Вже створено підгрупу, яка займатиметься безпосередньо підготовкою тексту законопроєкту

Фото: Слуга народу / Facebook

Робоча група Верховної Ради з підготовки законопроєкту про парламентську опозицію планує перейти до підготовки його первинного варіанту з 16 листопада.

Про це повідомив перший віцеспікер Руслан Стефанчук під час засідання робочої групи, інформує RegioNews з посиланням на секретаріат першого заступника голови ВР,

"Із наступного понеділка ми плануємо перейти до підготовки первинного драфту законопроєкту про парламентську опозицію. З цією метою створено підгрупу, яка займатиметься безпосередньо підготовкою тексту законопроєкту", – зазначив Стефанчук.

Він висловив сподівання, що вже в грудні 2020 року в межах робочої групи можна буде перейти до постатейного обговорення законопроєкту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада може ухвалити закон про референдум вже у листопаді.