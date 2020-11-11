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11 листопада 2020, 18:34 6

У Раді сказали, коли почнеться підготовка законопроєкту про опозицію

11 листопада 2020, 18:34 6
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Вже створено підгрупу, яка займатиметься безпосередньо підготовкою тексту законопроєкту
Вже створено підгрупу, яка займатиметься безпосередньо підготовкою тексту законопроєкту
Фото: Слуга народу / Facebook
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Робоча група Верховної Ради з підготовки законопроєкту про парламентську опозицію планує перейти до підготовки його первинного варіанту з 16 листопада.

Про це повідомив перший віцеспікер Руслан Стефанчук під час засідання робочої групи, інформує RegioNews з посиланням на секретаріат першого заступника голови ВР,

"Із наступного понеділка ми плануємо перейти до підготовки первинного драфту законопроєкту про парламентську опозицію. З цією метою створено підгрупу, яка займатиметься безпосередньо підготовкою тексту законопроєкту", – зазначив Стефанчук.

Він висловив сподівання, що вже в грудні 2020 року в межах робочої групи можна буде перейти до постатейного обговорення законопроєкту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада може ухвалити закон про референдум вже у листопаді.

Україна спікер Верховна Рада нардеп парламент
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