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РНБО "трясе" ЦВК з вимогою оголосити всі результати місцевих виборів
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11 листопада 2020, 13:55 18

РНБО "трясе" ЦВК з вимогою оголосити всі результати місцевих виборів

11 листопада 2020, 13:55 18
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Відповідний лист на ім'я голови ЦВК Олега Діденка направив секретар РНБО Олексій Данілов
Відповідний лист на ім'я голови ЦВК Олега Діденка направив секретар РНБО Олексій Данілов
Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони закликала негайно оголосити всі результати місцевих виборів Центральну виборчу комісію. Недостатнє інформування суспільства про результати голосування створює ризики нацбезпеки.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби РНБО.

Відповідний лист на ім'я голови ЦВК Олега Діденка направив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Апаратом Ради національної безпеки і оборони України фіксується зростання соціальної напруженості і, як наслідок, виникнення ризиків національній безпеці в ситуації, пов'язаної з питанням недостатнього інформування суспільства про офіційні результати виборів", - заявив Данілов.

В РНБО нагадали, що згідно з календарним планом, офіційні результати голосування повинні були бути оголошені до 6 листопада включно.

"Разом з тим на сьогодні в певній частині територіальних округів результати голосування з місцевих виборів не встановлені", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, у "Слузі народу" оголосили про перемогу на місцевих виборах.

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