Стали известны результаты выборов мэров Запорожской области

Большинство кандидатов победили в первом туре выборов

Большинство кандидатов победили в первом туре выборов

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия обнародовала информацию о результатах выборов мэров во всех городах Запорожской области.

Соответствующие данные размещены на сайте Центризбиркома, передает RegioNews.

По информации ЦИК, городских голов избрали в 13 городах Запорожской области, только в Бердянске состоится повторное голосование.



Так, действующие мэры останутся на должностях в Запорожье, Каменка-Днепровску, Вольнянске, Токмаке, Гуляйполе и Пологах.

В четырех городах мэрами стали представители партии ОПЗЖ. "Слуга народа" будет иметь трех мэров.

Партии "За Будущее", "Порядок", "Команда Сергея Минько" и "Партия Владимира Буряка" Единение" будут по одному городскому голове.

Трое победителей выборов городского головы в области баллотировались как самовыдвиженцы.

Напомним, Буряк снова победил на выборах мэра Запорожья.