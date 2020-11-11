Стали известны результаты выборов мэров Запорожской области
Центральная избирательная комиссия обнародовала информацию о результатах выборов мэров во всех городах Запорожской области.
Соответствующие данные размещены на сайте Центризбиркома, передает RegioNews.
По информации ЦИК, городских голов избрали в 13 городах Запорожской области, только в Бердянске состоится повторное голосование.
Так, действующие мэры останутся на должностях в Запорожье, Каменка-Днепровску, Вольнянске, Токмаке, Гуляйполе и Пологах.
В четырех городах мэрами стали представители партии ОПЗЖ. "Слуга народа" будет иметь трех мэров.
Партии "За Будущее", "Порядок", "Команда Сергея Минько" и "Партия Владимира Буряка" Единение" будут по одному городскому голове.
Трое победителей выборов городского головы в области баллотировались как самовыдвиженцы.