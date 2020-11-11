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11 ноября 2020, 17:18 4

Стали известны результаты выборов мэров Запорожской области

11 ноября 2020, 17:18 4
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Большинство кандидатов победили в первом туре выборов
Большинство кандидатов победили в первом туре выборов
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия обнародовала информацию о результатах выборов мэров во всех городах Запорожской области.

Соответствующие данные размещены на сайте Центризбиркома, передает RegioNews.

По информации ЦИК, городских голов избрали в 13 городах Запорожской области, только в Бердянске состоится повторное голосование.

Так, действующие мэры останутся на должностях в Запорожье, Каменка-Днепровску, Вольнянске, Токмаке, Гуляйполе и Пологах.

В четырех городах мэрами стали представители партии ОПЗЖ. "Слуга народа" будет иметь трех мэров.

Партии "За Будущее", "Порядок", "Команда Сергея Минько" и "Партия Владимира Буряка" Единение" будут по одному городскому голове.

Трое победителей выборов городского головы в области баллотировались как самовыдвиженцы.

Напомним, Буряк снова победил на выборах мэра Запорожья.

Запорожье Местные выборы ЦИК результат голосование
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