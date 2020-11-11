Карантин выходного дня: в Украине не планируют останавливать транспорт
Это касается всех видов перевозки пассажиров
Это касается всех видов перевозки пассажиров
Работу транспорта на время действия карантина выходного дня в Украине останавливать не планируют.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.
По его словам, граждан будут перевозить в количестве мест для сидения.
Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - заявил министр.
Криклий добавил, что внутренние авиаперевозки власти ограничивать также не будут.
Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин: что изменится в стране.
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