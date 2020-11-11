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11 ноября 2020, 16:50 28

Карантин выходного дня: в Украине не планируют останавливать транспорт

11 ноября 2020, 16:50 28
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Это касается всех видов перевозки пассажиров
Это касается всех видов перевозки пассажиров
Фото: из открытых источников
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Работу транспорта на время действия карантина выходного дня в Украине останавливать не планируют.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

По его словам, граждан будут перевозить в количестве мест для сидения.

Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - заявил министр.

Криклий добавил, что внутренние авиаперевозки власти ограничивать также не будут.

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин: что изменится в стране.

карантин транспорт инфраструктура Владислав Криклий коронавирус
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