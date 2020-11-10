В Черновцы прибыли представители ЦИК

Вероятно, визит призван наладить работу городской ТИК, которая до сих пор не установила результаты выборов

Вероятно, визит призван наладить работу городской ТИК, которая до сих пор не установила результаты выборов

Фото: ОПОРА

Группа представителей Центральной избирательной комиссии посетила Черновицкий городской теризбирком, который уже более двух недель не может установить результаты местных выборов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА. Четверо представителей Центральной избирательной комиссии сегодня около 11.30 посетили Черновицкую городскую ТИК. Это заместитель главы Секретариата ЦИК Александр Крышко, главные консультанты Секретариата ЦИК Андрей Косинов и Владимир Овчаренко, главный консультант управления правового обеспечения Секретариата ЦИК Олег Дондик. Близько 11:30 Чернівецьку міську територіальну виборчу комісію відвідали четверо представників Центральної виборчої... Posted by ОПОРА Чернівці on Tuesday, November 10, 2020 В ОПОРЕ предполагают, что цель визита – налаживание работы ГТИК. Около 11:30 Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию посетили четверо представителей Центральной избирательной комиссии... Вероятная цель визита - наладить работу ГТИК", – говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах суд отменил решение городской ТИК о пересчете голосов.

.