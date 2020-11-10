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10 листопада 2020, 09:24 163

У Миколаєві поліція розслідує факти можливої фальсифікації виборів

10 листопада 2020, 09:24 163
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Відкрито кримінальне виробництво
Відкрито кримінальне виробництво
Фото: з відкритих джерел
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Поліція Миколаївської області почала розслідування про можливі факти фальсифікації результатів голосування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

Так, під час моніторингу ЗМІ, на одному з сайтів була виявлена інформація про розбіжність відомостей у протоколах міської та обласної ТВК про шістьох кандидатів до обласної ради.

Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 158-3 КК (Підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму завідомо недостовірних відомостей).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві у кандидата від ОПЗЖ відбирали голоси на користь однопартійця.

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