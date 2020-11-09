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09 листопада 2020, 11:26 72

У Чернівцях суд скасував рішення міської ТВК про перерахунок голосів

09 листопада 2020, 11:26 72
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Суд визнав протиправними і скасував усі протоколи про повторний підрахунок голосів на цій дільниці
Суд визнав протиправними і скасував усі протоколи про повторний підрахунок голосів на цій дільниці
Фото: promin.cv.ua
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Окружний адмінсуд скасував рішення Чернівецького міського тервиборчкому щодо перерахунку бюлетенів на виборчій дільниці у селі Чорнівка Новоселицького району.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на кандидата в депутати Чернівецької міськради Івана Гончарюка.

Чернівецький Окружний адмінсуд скасував рішення Чернівецької міської ТВК щодо перерахунку бюлетенів на виборчій дільниці №730274, розташованій у селі Чорнівка Новоселицького району. РАніше під час перерахунку бюлетенів на виборчій дільниці у селі Чорнівка Новоселицького району комісія визнала недійсними майже всі бюлетені.

Суд частково задовольнив позов політичної партії "Народний контроль". Зокрема, визнав протиправною дію Чернівецької міської ТВК про проведення повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці у Чорнівці.

Відповідне рішення суду на своїй сторінці у Facebook оприлюднив кандидат у депутати Чернівецької міськради від партії "Народний контроль" Іван Гончарюк.

Друзі, починаємо ранок з ПЕРЕМОГИ! Сьогодні, близько 01:00 наша команда отримала рішення суду. В судовому порядку нами...

Posted by Іван Гончарюк on Sunday, November 8, 2020


Суд визнав протиправними і скасував протоколи про повторний підрахунок голосів на цій виборчій дільниці з виборів міського голови Чернівців, депутатів Чернівецької районної, обласної та міської рад.

Нагадаємо, 3 листопада у Чернівцях ТВК визнала недійсними 537 із 541 бюлетенів однієї з дільниць.

вибори Чернівці Народний контроль бюлетень ТВК
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