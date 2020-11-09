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09 листопада 2020, 20:01 99

ЦВК розповіла, які партії потрапили до Сумської обласної ради

09 листопада 2020, 20:01 99
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До складу Сумської обласної ради пройшли шість партій
До складу Сумської обласної ради пройшли шість партій
Фото: із відкритих джерел
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У Сумах обласна територіальна комісія офіційно оголосила результати виборів до обласної ради.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.

Згідно із остаточними результатами голосування, розподіл мандатів між партіями буде наступним:

  • "Слуга народу” - 16 мандатів (19,33% голосів);
  • "Опозиційна платформа — За життя” - 14 мандатів (17,07% голосів);
  • "Батьківщина” - 10 мандатів (11,41% голосів);
  • "Європейська солідарність” - 9 мандатів (10,95% голосів);
  • "Наш край” - 8 мандатів (9,95% голосів);
  • "За майбутнє" - 7 мандатів (7,69% голосів).

Нагадаємо, ЦВК розповіла, коли відбудеться другий тур виборів мера Сум і Полтави.

Суми облрада голосування ЦВК Місцеві вибори результат
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