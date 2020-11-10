Суд отказал в отмене результатов выборов в Львовского горсовета

Иск об отмене результатов подавал кандидат от партии "Наш край"

Иск об отмене результатов подавал кандидат от партии "Наш край"

Фото из открытых источников

Львовский окружной админсуд полностью отказал в удовлетворении иска кандидата от партии «Наш край» об отмене результатов выборов депутатов Львовского горсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на координатора сети "Опора" Тараса Радя.

Львовский окружной административный суд рассмотрел иск кандидата от партии "Наш край" об отмене результатов выборов депутатов Львовского горсовета. Поздно вечером в понедельник, 9 ноября суд полностью отказал в удовлетворении иска.

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Координатор сети "Опора" Тарас Радь также написал, что истец планирует подать апелляцию на решение суда.

По неподтвержденной информации завтра будет подана апелляция на решение Львовского окружного административного суда, - написал Советуй.

Напомним, еще 3 ноября было официально названы партии, которые прошли во Львовский горсовет.