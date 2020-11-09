На Одещині ТВК не оголосила результати виборів: вірус знищив протокол

Протокол планують переробити на іншому комп’ютері

Протокол планують переробити на іншому комп’ютері

Фото: з відкритих джерел

Одеська обласна територіальна виборча комісія не змогла оголосити результати голосування на виборах депутатів обласної ради, оскільки в комп'ютер, де зберігався протокол голосування, потрапив невідомий вірус.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

В комісії обіцяли оголосили результати та новий склад Одеської обласної ради приблизно о 19:00 8 листопада. Утім о 18:46 члени ТВК повідомили, що протокол доведеться переробити: до комп’ютера начебто потрапив вірус, який знищив документ”, - йдеться у повідомленні.

Тепер протокол доведеться переробити. За словами представників Одеської обласної ТВК, через вірус комп’ютер начебто видає помилку, через що неможливо остаточно підрахувати результати голосування.

Всі члени комісії одноголосно підтримали пропозицію перенести засідання на ранок 9 листопада. Протокол планують переробити на іншому комп’ютері.

Нагадаємо, повторні вибори міського голови Одеси призначені на 15 листопада.