У Кривому Розі ТВК не оголосила результати виборів через судову тяганину

Це рішення погоджено з Центральною виборчою комісією

Це рішення погоджено з Центральною виборчою комісією

Фото з відкритих джерел

Криворізька міська територіальна виборча комісія вирішила не оголошувати результати виборів через судові позови довірених осіб кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу від «Слуги народу».

Про це пише RegioNews з посиланням на Громадську мережу "ОПОРА".

Довірені особи кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу Дмитра Шевчика подали позови до Дніпропетровського адміністративного суду щодо оскарження постанов Криворізької міської ТВК. Оскільки рішення суду може безпосередньо вплинути на встановлення результатів голосування, їх вирішили не оприлюднювати.

Суб’єкт оскарження не погодився з нашою позицією щодо розгляду скарг… Крім того, до суду ще звернулися з приводу того, що відмовили при розгляді скарг провести повторні підрахунки голосів. Таких дільниць було багато, а фактично задовільнили вимоги тільки по двом", - сказав голова Криворізької міської ТВК Валентин Орлов.

Наразі в судах наразі оскаржуються дві постанови Криворізької міської ТВК, а в цілому розглядаються 6 скарг. Довірені особи кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу Дмитра Шевчика подали близько 15 позовів, що стосуються виборчого процесу. 6 листопада вже проходили перші слухання у суді, але члени Криворізької міської ТВК не на всіх слуханнях змогли бути присутніми, оскільки деякі позови розглядалися одночасно.

Нагадаємо, другий тур виборів мера Кривого Рогу відбудеться 22 листопада.