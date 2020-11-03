У Чернівцях ТВК визнала недійсними 537 із 541 бюлетенів однієї з дільниць

Під час перерахунку на ТВК виявили сотні бюлетенів без печаток.

Під час перерахунку на ТВК виявили сотні бюлетенів без печаток.

Скріншот з прямої трансляції засідання Чернівецької міської ТВК телеканалом ТВА

Це відбулося сьогодні під час перерахунку голосів. Частина бюлетнів була визнана недійсними ще на ДВК, велику частину визнали недійсними на ТВК через те, що на печатці не було номера дільниці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на координатора Громадянської мережі ОПОРА Богдана Старика.

У Чернівцях сьогодні, 3 листопада, на засідані територіальної виборчої комісії під час підрахунку голосів виявили бюлетені без печаток. Як повідомив Богдан Старик на своїй сторінці у Facebook, ТВК визнала недійсними 537 із 541 бюлетеня.

Перераховуємо голоси. Недійсні - 537 бюлетенів. Дійсні - 4. Буває і таке. Posted by Bogdan Staryk on Tuesday, November 3, 2020

Йдеться про дільницю в с. Чорнівка, яка належить до Чернівецької ОТГ. Дійсними на цій дільниці визнані всього 4 бюлетені.

Печатки поставили, але так, що номер дільниці не видно, - написав Богдан Старик.

Ймовірно, це може суттєво вплинути на кінцевий результат волевиявлення.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях будуть перераховувати голоси на 20 виборчих дільницях.