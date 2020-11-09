В Черновцах суд отменил решение городской ТИК о пересчете голосов

Суд признал противоправными и отменил все протоколы о повторном подсчете голосов на этом участке

Суд признал противоправными и отменил все протоколы о повторном подсчете голосов на этом участке

Фото: promin.cv.ua

Окружной админсуд отменил решение Черновицкого городского теризбиркома о пересчете бюллетеней на избирательном участке в селе Черновка Новоселицкого района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на кандидата в депутаты Черновицкого горсовета Ивана Гончарюка.

Черновицкий Окружной админсуд отменил решение Черновицкой городской ТИК о пересчете бюллетеней на избирательном участке №730274, расположенном в селе Черновка Новоселицкого района. Ранее во время пересчета бюллетеней на избирательном участке в селе Черновка Новоселицкого района комиссия признала недействительными почти все бюллетени.



Суд частично удовлетворил иск политической партии "Народный контроль". В частности, признал противоправным действие Черновицкой городской ТИК о проведении повторного подсчета голосов на избирательном участке в Черновке.

Соответствующее решение суда на своей странице в Facebook обнародовал кандидат в депутаты Черновицкого горсовета от партии "Народный контроль" Иван Гончарюк.

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Суд признал противоправными и отменил протоколы о повторном подсчете голосов на данном избирательном участке по выборам городского головы Черновцов, депутатов Черновицкого районного, областного и городского советов.

Напомним, 3 ноября в Черновцах ТИК признала недействительными 537 с 541 бюллетеней одного из участков.