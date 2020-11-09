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09 ноября 2020, 11:26 68

В Черновцах суд отменил решение городской ТИК о пересчете голосов

09 ноября 2020, 11:26 68
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Суд признал противоправными и отменил все протоколы о повторном подсчете голосов на этом участке
Суд признал противоправными и отменил все протоколы о повторном подсчете голосов на этом участке
Фото: promin.cv.ua
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Окружной админсуд отменил решение Черновицкого городского теризбиркома о пересчете бюллетеней на избирательном участке в селе Черновка Новоселицкого района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на кандидата в депутаты Черновицкого горсовета Ивана Гончарюка.

Черновицкий Окружной админсуд отменил решение Черновицкой городской ТИК о пересчете бюллетеней на избирательном участке №730274, расположенном в селе Черновка Новоселицкого района. Ранее во время пересчета бюллетеней на избирательном участке в селе Черновка Новоселицкого района комиссия признала недействительными почти все бюллетени.

Суд частично удовлетворил иск политической партии "Народный контроль". В частности, признал противоправным действие Черновицкой городской ТИК о проведении повторного подсчета голосов на избирательном участке в Черновке.

Соответствующее решение суда на своей странице в Facebook обнародовал кандидат в депутаты Черновицкого горсовета от партии "Народный контроль" Иван Гончарюк.

Друзі, починаємо ранок з ПЕРЕМОГИ! Сьогодні, близько 01:00 наша команда отримала рішення суду. В судовому порядку нами...

Posted by Іван Гончарюк on Sunday, November 8, 2020


Суд признал противоправными и отменил протоколы о повторном подсчете голосов на данном избирательном участке по выборам городского головы Черновцов, депутатов Черновицкого районного, областного и городского советов.

Напомним, 3 ноября в Черновцах ТИК признала недействительными 537 с 541 бюллетеней одного из участков.

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