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Доба в ООС: бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі
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07 листопада 2020, 10:06 2

Доба в ООС: бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі

07 листопада 2020, 10:06 2
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Російські найманці використовували гранатомети та стрілецьку зброю
Російські найманці використовували гранатомети та стрілецьку зброю
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 7 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики одинадцять раз порушили перемир'я, поранивши нашого бійця.

ООС ОРДЛО бойовики обстріли Донбас
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